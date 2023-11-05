شعبة المواد الغذائية: صرف 60% من المقررات التموينية بعد 5 أيام فقط

بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية، صرف المقررات التموينية لأصحاب البطاقات التموينية عن شهر نوفمبر 2023، منذ بدء صرف المقررات التموينية، وبعد مرور 5 أيام من بدء الصرف، يقول هشام الدجوي، رئيس شعبة المواد الغذائية بالغرف التجارية بالجيزة، إن الشعبة تابعت صرف السلع التموينية بكل المقرات، التي وصلت نسبتها لـ60% بعد مرور 5 أيام فقط من الصرف.

الدجوي: البضائع متوافرة والمواطن مش بيدفع أثمانها

أضاف «الدجوي» في تصريحات لـ«الوطن»، أن المخزون السلعي بكل السلع التي يجرى طرحها في منافذ التموين، موجودة ولا يوجد نقص فيما يحتاجه المواطنين شهريا، مشيرا إلى أن أسعار السلع التموينية لا تزال ثابتة دون تحريك، فيباع السكر بسعر 12.60 جنيه للكيلو، والزيت بـ30 جنيه، والمكرونة بسعر 6.5 جنيه، «والبضائع متوافرة والمواطن مش بيدفع أثمانها، ده بيتخصم من الدعم بتاعه».

وأوضح أنه بالنسبة لمبادرة خفض الأسعار التي أطلقها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بكل أنحاء الجمهورية، تلاقي إشادات كبيرة من المواطنين الذين قاموا بالشراء من خلالها، لافتا إلى أن المبادرة تعمل في كل منافذ البيع الكبيرة، وبعضا من المحال التجارية على مستوى الجمهورية.

وأكد أنه مع نجاح المبادرة، انضم إليها عدد كبير من شركات السلع الغذائية العاملة في مصر، وكل الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، من أجل إنجاح المبادرة والمساعدة على تخفيف غلاء الأسعار عن المواطنين.

وشدد على أن الأمن الغذائي في مصر مستمر، ولم يجري رصد فيه أية مشكلة تذكر، حيث أن 65 مليون مواطن يقوموا شهريا بصرف السلع الغذائية الأساسية لكل المصريين بالمجان.