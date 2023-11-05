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الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 4 فلسطينيين من باب العمود والعيسوية

كتب:

منى السعيد
10:29 م | الأحد 05 نوفمبر 2023
قوات الاحتلال - أرشيفية

قوات الاحتلال - أرشيفية

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، بأن قوات الاحتلال لا تزال تشن حملة اعتقالات موسعة بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية، إذ اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، 4 فلسطينيين من ساحة باب العمود بالبلد القديمة في القدس المحتلة وبلدة العيسوية.

وأفادت مصادر محلية؛ بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين عدي وقصي زاهدة عقب الاعتداء عليهما في ساحة باب العمود، بالإضافة إلى وهيب عليان، وحافظ درباس في العيسوية بعد مداهمة منزليهما.

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