محافظ القليوبية للشباب: الدولة تعمل بكامل طاقتها من أجل مستقبل أفضل لأبنائها

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية ولفيف من نواب مجلسي النواب والشيوخ بمحافظة القليوبية والقيادات التنفيذية بوزارة الشباب والرياضة والمحافظة، فعاليات اللقاء الحواري لشباب القليوبية والذي تنظمه مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية تحت شعار «ما بين حلم تحقق وأمل منشود» والذي أقيم مساء اليوم الأحد، بنادي سيتي كلوب بنها بحضور 1500 شاب وفتاه من أعضاء مراكز الشباب وأعضاء الكيانات الشبابية وأعضاء المشروعات القومية بوزارة الشباب والرياضة.

اهتمام غير مسبوق من القيادة السياسية

وفي كلمته، أعرب الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، عن بالغ سعادته بتواجده وسط هذا الحشد من شباب القليوبية، مؤكدا أن الشباب المصري في السنوات الأخيرة يحظى باهتمام غير مسبوق من القيادة السياسية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيرًا إلى أن وزارة الشباب والرياضة تعمل بشكل متواصل لتنمية وبناء الشخصية المصرية وتمكين ودعم الشباب في كافة المجالات من خلال حزم من البرامج والأنشطة المتنوعة التي تستهدف تنمية وصقل مهارات الشباب وتأهيلهم لسوق العمل بالإضافة إلى تمكين الشباب من خلال برامج التعليم المدني والتثقيف السياسي.

وأضاف وزير الشباب والرياضة أن الدولة المصرية هي دولة الشباب باعتبار أن نسبه تعداد الشباب يمثل النسبة الأكبر من التعداد السكانى لجمهورية مصر العربية، وفى هذا الصدد عملت وزارة الشباب والرياضة على توفير كافة الامكانيات وتطوير المنشآت الشبابية والرياضية والتوسع في إنشاء مراكز الشباب وتطوير الأندية الرياضية لتسع أكبر عدد ممكن من المترددين ولضمان تقديم خدمات على أعلى مستوى من الجودة تليق بالمواطن المصري وتتوافق مع طموحات الجمهورية الجديدة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وفقا لرؤية مصر 2030.

اللقاءات الحوارية للشباب يتم تنفيذها بجميع محافظات

وأشار الدكتور أشرف صبحي، إلى أن اللقاءات الحوارية للشباب يتم تنفيذها بجميع محافظات الجمهورية بهدف الاستماع لآراء الشباب والعمل على تحقيق طموحاتهم وآمالهم والاستفادة من الأفكار البناءة المطروحة بهدف دعم الشباب.

مشروعات الطرح الاستثماري وتطوير ورفع كفاءة المنشات

وفي كلمته رحب اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، بالدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ونواب محافظة القليوبية والحضور الكريم من شباب القليوبية، مثنيا على مجهودات وزارة الشباب والرياضة، لاسيما فى مشروعات الطرح الاستثماري وتطوير ورفع كفاءة المنشات الشبابية والرياضية على مستوى المحافظة بالاضافة لحزمة البرامج التنموية والانشطة التى تنفذها وزارة الشباب والرياضة لدعم وتمكين النشء والشباب على مستوى المحافظة.

وأضاف محافظ القليوبية أن الدولة المصرية تعمل بكامل طاقتها من أجل توفير مستقبل أفضل لابنائها في ظل التحديات الراهنة التي تواجه الدولة، فنجد قطار التنمية يصل لكل شبر في مصر من مشروعات قومية عملاقة فى كافة القطاعات والتى تشمل البنية التحتية من الصرف الصحي ومياه الشرب وقطاع الكهرباء والغاز الطبيعى بالإضافة للمدن الجديدة والمشروع القومى حياة كريمه الذى يعتبر بمثابة أكبر مشروع تنموي خلال القرن الحالي.

وفي ذات السياق قدم الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية ، عرض لانجازات وزارة الشباب والرياضة داخل محافظة القليوبية والانجازات التى تم تحقيقها فى جميع الملفات الخاصة بمجال الشباب والرياضة وفقا لرؤية واستراتيجية وزارة الشباب والرياضة، مؤكدا أن ما تشهده وزارة الشباب والرياضة بكافة قطاعاتها وأن ماتقدمه الدولة من برامج ودعم للشباب متمثلة في وزارة الشباب والرياضة يعد طفرة غير مسبوقة ونقلة نوعية في تطوير العمل داخل وزارة الشباب والرياضة.

واختتم اللقاء الحواري، بعرض نماذج رياضية ناجحة من أبناء محافظة القليوبية ثم توجيه أسئلة واستفسارات من الكيانات الشبابية وأعضاء مراكز الشباب والإعلاميين والصحفبين للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية.