افتتاح فعاليات برنامج البناء الثقافي للأئمة والخطباء في القليوبية

أكد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، أهمية الدور التوعوي والوطني للأئمة في المجتمع، وتضافر الجهود بين الجهات المعنية لتنمية مهارات الأئمة والخطباء ليكونوا سفراء للفكر الوسطي والاعتدال وحجم التأثير الإيجابى الذى يصنعه كل منهم خلال حديثه مع المواطنين من المترددين على المساجد خلال الصلوات، أو الدروس الدينيّة وحماية عقول الشباب ومحاربة أهل الشر وأفكارهم الهدامة.

جاء ذلك خلال افتتاح محافظ القليوبية فعاليات برنامج «البناء الثقافي للأئمة والخطباء» بحضور 300 إمام وخطيب، بقيادة الشيخ صفوت أبو السعود وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية

البناء الثقافي للأئمة والخطباء

وأكد محافظ القليوبية إطلاق مبادرة وزارة الأوقاف تحت عنوان «البناء الثقافي للأئمة والخطباء»، بهدف نشر الفكر الوسطي المستنير، مؤكدا أن المبادرة هي إحدى المبادرات الهادفة لتنمية مهارات الأئمة والخطباء بمديرية الأوقاف القليوبية، وذلك من خلال عقد لقاءات مفتوحة مع كبار العلماء والمثقفين وتنظيم زيارات ميدانية للمشروعات التي نفذت على أرض القليوبية، والتعرف على حجم الإنجازات التي تشهدها الدولة الحديثة للدولة المصرية بمختلف قطاعات التنمية.

عظمة وقوة الدولة المصرية

وخلال كلمته أكد محافظ القليوبية علي عظمة وقوة الدولة المصرية التي تسطيع تحت أي ظروف تخطي الصعاب والأزمات التي تواجهها، وليس هناك دليل أوضح من الإنجازات التي استطاعت الدولة تحقيقها تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال الفترة الماضية في شتي المجالات، أبرزها مبادرة 100 مليون صحة ومبادرة القضاء علي فيروس سي التي استهدفت كل شرائح المجتمع، وتوزيع العلاج بالمجان، حيث تم القضاء تماما علي فيروس سي.

واكد الشيخ صفوت أبو السعود وكيل وزارة الأوقاف، أهمية البناء الثقافي للجميع خلال الفترة الحالية، وضرورة الوقوف على ما قامت به الدولة المصرية من إنجازات ومشروعات ومبادرات في كل المجالات الخدمية والصحية والرياضية والتعليمية، وما تقوم به أيضا الدولة فى رعاية الأنشطة الدينية والمسابقات القرآنية المحلية والعالمية.