تخصيص أرقام لتلقي شكاوى الـ«التعديات والبناء المخالف» في القليوبية

أعلنت محافظة القليوبية عن تخصيص أرقام لتلقي جميع الشكاوى والبلاغات الخاصة بالتعديات على الأراضي الزراعية والبناء المُخالف، من خلال أرقام الخط الساخن 114 أو الاتصال بالرقم الأرضي 3212461 أو إرسال رسالة بنوع وموقع المُخالفة عبر تطبيق الواتس آب بتفاصيل على الرقم 01119992624

أعمال الحملة المُكبرة لإزالة التعديات

وأوضح بيان صادر من محافظة القليوبية اليوم، أن عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية تابع انتظام سير أعمال الحملة المُكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية والبناء المُخالف، من خلال جولة ميدانية موسعة بنطاق قُرى مركز بنها وطوخ بالتنسيق مع مديرية امن القليوبية، في إطار تنفيذا توجيهات القيادة السياسية بأهمية الحفاظ على الأراضي الزراعية، ومنع التعديات بكامل صورها لفرض هيبة الدولة وتطبيق القانون بحسم تجاه المُخالفين للحفاظ على حقوق الشعب ومُقدرات الأجيال القادمة، والمُتابعة المُستمرة لعمليات الإزالة ووقف التعديات على مستوى المحافظة.

التصدي بكل حزم لكافة حالات التعديات

ونوه محافظ القليوبية في بيانه بأن الدولة بكل أجهزتها تتصدى بكل حزم لكافة حالات التعديات على الأراضي الزراعية ومنع التعدي عليها مرة أخرى، وإزالة أي تعديات جديدة في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.

إزالة 16 حالة اليوم

وقت تمكنت الحملة اليوم من تنفيذ إزالة 16 حالة على مساحة إجماليه 4150 تنوعت مابين مباني بالطوب السويسي ومعارض سيارات على الطريق الزراعي، وتمت الإزالة بمعدات المحافظة والوحدات المحلية، من بينهم 11 حالة تعد على أراضي زراعية وحرم الطريق على مساحة 2975م2، بطريق مصر إسكندرية الزراعي نطاق مدينة طوخ، جميعهم معارض سيارات وتمت إزالة الحالات بالكامل، وتم تحرير محاضر تشوين وتبوير للمُتعدين.

كما تمت إزالة عدد حالة بناء مُخالف على أرض زراعية صادر لها قرار إزالة على مساحة 200م2 عبارة عن دور أرضي+ دور أول علوي+عمدان الدور الثالث بقرية كفر عطا الله مركز بنها.

وأضاف البيان أنه أثناء المرور لموقع الإزالة تم التحفظ على سيارتين نقل تريلا وقلاب ومصادرة حمولتهما إحداها مُحملة بـ 10000طوبة سويسي أبيض التي تُستخدم في البناء على الأراضي الزراعية بقرية نقباس مركز بنها، كما تم التحفظ على سيارة نقل مُحملة بـ 5 أطنان حديد بقرية سنهرة مركز طوخ.

وناشد محافظ القليوبية أصحاب السيارات النقل بضرورة تواجد تصريح بالحمولة وخط السير وصورة من التراخيص اللازمة، لعدم تعرضهم للمساءلة القانونية والتحفظ ومصادرة الحمولة والسيارات.

ووجه محافظ القليوبية رؤساء المراكز والمُدن والأحياء وجميع الأجهزة المعنية بهذا الملف على ضرورة استمرار التنسيق الدائِم بين الوحدات المحلية وجهات الولاية، للحفاظ على الأراضي الزراعية التي تم إزالة التعديات من عليها، من خلال المرور الميداني منعاً لعودة التعديات مرة أخرى، والمواجهة الحاسمة لأي تعديات أياً كان نوعها في هذا الشأن.