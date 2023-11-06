اللقاء الثاني للحملة القومية لتعزيز المشاركة السياسية في القليوبية

شهد الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، اللقاء الثاني للحملة القومية لتعزيز المشاركة السياسية تحت شعار «شارك الكلمة.. كلمتك»، الذي تنظمه إدارة البرلمان والتعليم المدني بمديرية الشباب والرياضة بالقليوبية، بالتعاون مع الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني بوزارة الشباب والرياضة، بحضور الدكتور وليد الفرماوي وكيل المديرية للشباب، والدكتور ناصر السيد مدير إدارة التعليم المدني بالمديرية، وذلك بمسرح مجمع الشبان المسلمين ببنها بمشاركة 196 عضوا من مراكز الشباب لإدارتي بنها وكفر شكر.

قضية الوعي أهم وأخطر القضايا

في كلمته، رحب وكيل وزارة الشباب بالقليوبية بالضيوف، وأوضح أن الوزارة تنفذ سلسلة كبيرة من اللقاءات والمؤتمرات لحث المواطنين على المشاركة السياسية، مؤكدًا أن الشباب هم أمل مصر وحاضرها ومستقبلها فالدولة المصرية هي دولة الشباب، وأضاف الصبروط: «وفقًا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء فإن الشباب يمثل أكثر من 60% من تعداد سكان جمهورية مصر العربية، ولأن قضية الوعي أهم وأخطر القضايا المعاصرة بل تعتبر القضية التي تراهن عليها القيادة السياسية برئاسة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لذلك فإن وزارة الشباب والرياضة وفقا لتوجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة تسعى بكل إمكاناتها لرفع وتعزيز الوعي لدى الشباب لزيادة روح الانتماء وحب الوطن بل وتسعى أيضًا لتنمية مهارات الشباب وتدريبهم وتأهيلهم للمشاركة السياسية وخلق كوادر شبابية لتولي المناصب القيادية.

تنفيذ جلسات وندوات بالمراكز والأحياء

وأكد أنه سيتم تنفيذ جلسات وندوات بالمراكز والأحياء خلال الأيام القادمة ضمن الحملة القومية لتعزيز المشاركة السياسية التي أطلقتها وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني تحت شعار «شارك.. الكلمة كلمتك» لتنفيذ لقاءات توعوية لحث المواطنين والشباب على المشاركة في الاستحقاق الرئاسي المقبل باعتباره واجبًا وطنيًا ومسؤولية تقتضيها واجبات المواطنة.

في السياق ذاته، أكد حسن سلامة أستاذ العلوم السياسية ورئيس قسم استطلاعات الرأي بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، أن الحملة القومية لتعزيز المشاركة السياسية، التي أطلقتها وزارة الشباب والرياضة، من خلال الإدارة المركزية للتعليم المدني تحت شعار «شارك.. الكلمة كلمتك»، لتنفيذ لقاءات توعوية تحث المواطنين والشباب على المشاركة في الاستحقاق الرئاسي المقبل، باعتباره واجبا وطنيا ومسؤولية تقتضيها واجبات المواطنة.

الشباب قوة المجتمع

وشدد على أن الشباب هم القوة الأساسية في المجتمع وذلك لما لهم من قدرة كبيرة على التأثير في مختلف جوانب الحياة سواء الاجتماعية أو الاقتصادية، أو السياسية، مضيفًا: «الشباب هم عصب هذه الأمة وبناة مستقبلها ومشاركتهم في الانتخابات الرئاسية هو جزء لا يتجزأ من دورهم في بناء بلدهم»