إزالة 49 حالة تعد على الأراضي الزراعية في بنها

استكمل اليوم عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية الحملة المكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية، بحضور عدد من الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، بقرية نقباس التابعة لمركز ومدينة بنها بهدف وقف التعديات وتحقيق الردع العام، والتأكيد على هيبة الدولة حيث تمكنت الحملة من إزالة عدد 9 حالات كبرى على مساحة 2000 م2، حيث تنوعت المخالفات ما بين مسلحات خرسانية ومنازل بالطوب السويسي، بحضور اللواء عبد الفتاح القصاص نائب مدير أمن القليوبية والأستاذ محمد مرعي رئيس مدينة بنها والقيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة.

إجمالي ما تم إزالته اليوم عدد 49 حالة

وبذلك يبلغ إجمالي ما تم إزالته اليوم عدد 49 حالة على مساحة 2 فدان و11 سهما بعدد من مراكز ومدن المحافظة، وأكد المحافظ أن الحملات تمكنت على مدار الأيام الماضية من إزالة عدد (285) حالة على مساحة 18 فدانا و23 سهم، وحالتي بناء مخالف على مساحة (230م٢) وتم تحرير 131 محضر مخالفة مبان.

استمرار المتابعة الدائمة لأي متغيرات مكانية

وأشار الهجّان، إلى استمرار المتابعة الدائمة لأي متغيرات مكانية غير قانونية أو حالات تعد جديدة والتعامل معها فورًا، ومنع أي تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ومواجهة البناء المخالف، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين، سواء من المواطنين أو المقصرين من الأجهزة التنفيذية.

وشدد على رفض أي تقاعس أو تهاون في هذا الملف؛ تنفيذًا لتكليفات الحكومة بمواجهة مختلف أشكال التعديات، من خلال استمرار حملات الإزالة مع التركيز على إزالة التعديات في المهد، موجهًا المختصين بحماية الأراضي ورؤساء الوحدات المحلية بإعداد تقرير يومي موثقًا بالصور لتلك الحملات.

وأوضح الهجان أن التعامل سيكون بكل حسم مع أي مخالفات على الأراضي الزراعية ومحاسبة المتعدي والمقاول والمهندس وكل من يثبت تورطه من الموظفين في أي جهة بالدولة.

وخلال الحملة، أصدر الهجان توجيهات مشددة لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بتوجيه إدارة الرصد ورؤساء الوحدات القروية ومديري الإدارات الزراعية بالتواجد على مدار الساعة لرصد أي مخالفات وإبلاغ غرفة الأزمات والزراعة، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، والإزالة الفورية في المهد مشيرًا إلى متابعته المستمرة والميدانية لمستجدات التعديات والمخالفات، من خلال تقارير يومية من كافة الجهات المعنية لكي يمكن إزالة كافة التعديات، على أن تتم محاسبة كل من يثبت تخاذله أو يثبت تقصيره في أداء عمله الوظيفي لافتا إلى اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين وفقا للقوانين المنظمة لذلك.