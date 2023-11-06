تفاصيل تنفيذ المرحلة ‏الخامسة من مشروع سكك حديد العاشر من رمضان

شهد وزير النقل توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة القومية للأنفاق وشركة أفيك انترناشيونال الصينية «أفيك إنتل» لتنفيذ المرحلة ‏الخامسة من مشروع سكك حديد العاشر من رمضان «القطار الكهربائي الخفيف ‏LRT‏»‏ بطول 5.5 كم ومحطة لخدمة المنطقة الصناعية المخطط تنفيذها بالعاصمة الإدارية بعد محطة العاصمة المركزية «المحطة النهائية للمرحلة الثالثة للمشروع».

مشروع القطار الكهربائي الخفيف

قام بالتوقيع من الجانب المصـري الدكتور مهندس طارق جويلي، رئيس الهيئة القومية للأنفاق ومن جانب شركة أفيك إنتل الصينية يو لي، رئيس شركة أفيك الصينية.

وأكد وزير النقل أن استكمال تنفيذ مشروع القطار الكهربائي الخفيف يأتي في إطار حرص القيادة السياسية في التوسع في تنفيذ شبكة النقل السككي بالجر الكهربائي الأخضر صديق البيئة لخدمة التوسع العمراني الذي تشهده الدولة، حيث يعتبر القطار الكهربائي الخفيف أحد أهم شريان التنمية لخدمة المجتمعات العمرانية الجديدة، حيث يتبادل خدمة نقل الركاب مع مفردات شبكة النقل السككي بالجر الكهربائي كالخط الثالث للمترو في المحطة المركزية عدلي منصور والخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع «السخنة - مطروح» في محطة العاصمة المركزية.

تفاصيل مهمة عن العقد

وأشار وزير النقل إلى أن الشركة الصينية ستقوم بتقديم عرض فني ومالي خلال 8 شهور من تاريخ توقيع المذكرة لتنفيذ الأعمال الهندسية وأعمال السكة والأعمال الكهروميكانيكية والأعمال المدنية للمحطات وتوريد القطارات بنفس مواصفات وأسعار عقد EPC «التصميم – التوريد – الإنشاء» للمراحل التي تم تنفيذها والجاري تنفيذها حالياً وسيتم تنفيذ الأعمال المدنية للمسار بواسطة مقاوليين محليين يتم التعاقد معهم بعقود منفصلة بمعرفة الهيئة القومية للأنفاق، كما ستقوم الشركة بدعم الهيئة في الحصول على التمويل اللازم من مؤسسات التمويل الصينية.