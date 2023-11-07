ختام ثالث معسكرات التدريب لبرنامج الرياضة من أجل التنمية بجنوب سيناء

اختتمت اليوم فعاليات المعسكر التدريبي الثالث بمحافظة جنوب سيناء لبرنامج تمكين الفتاة الرياضة من أجل التنمية، الذي أطلقته وزارة الشباب والرياضة بمركز التنمية الشبابية بشرم الشيخ بمشاركه 100 مشارك.

اختتام فعاليات المعسكر التدريبي الثالث لتمكين الفتاة الرياضية

من جانبه، قال محمد فتحي، وكيل وزارة الشباب بجنوب سيناء، في بيان صحفي، إن المعسكر شمل عقد ورش عمل تدريبية للفتيات، ومناقشة العادات الصحية، وكيفية حل المشكلات، وكيف تكون الفتاة مثلًا يحتذى به، والحقوق والواجبات والتواصل مع الآخر، وكيفيه تحقيق الأهداف، وكيفية الشعور بالآخر، وتنمية المهارات الحياتية للمشاركين وتنميتها مجتمعيًا من خلال الرياضة وممارستها بشكل معتاد.

أهداف مشروع برنامج الرياضة من أجل التنمية

وأضاف فتحي، هدف المشروع هو نشر العديد من الرسائل منها تمكين الفتيات وتقليل الفجوة النوعية بين الجنسين والقضاء علي الممارسات الضارة التي تلحق بالفتيات كظاهرة ختان الإناث، وزواج الأطفال، من أجل إرساء ثقافة داعمة للفتاة المصرية ومساعدة الفتيات أن يكون لهن دور فعال في المجتمع.