«هذا الصباح» يبرز تقرير «الوطن»: مصر ستظل الصديق الوفي الحريص على الأشقاء

استعرض برنامج «هذا الصباح» المُذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، التقرير الذي نُشر في عدد اليوم من جريدة «الوطن» بعنوان «الرئيس السيسي: مصر ستظل الصديق الوفي الحريص على الأشقاء».

وقال الكاتب الصحفي أحمد رفعت، إنّ لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي، مع سلفا كير رئيس جنوب السودان، كان جزءا من ضخ الدماء في شرايين العلاقات المصرية الأفريقية التي كانت في حالة تيبس كامل قبل عام 2014.

العلاقات مع جنوب السودان جيدة مثل أي دولة أفريقية

وأضاف أنّ العلاقات مع جنوب السودان جيدة مثل أي دولة أفريقية، حيث وصلت مصر إلى تبادل تجاري غير مسبوق مع الدول الأفريقية بواقع 8.6 مليار دولار في عام 2022، منها 5.3 مليار دولار تمثل الصادرات المصرية.

جنوب السودان دولة حديثة العهد

وتابع: «جنوب السودان دولة حديثة العهد بالتواجد على المستويين الأفريقي والدولي، ومساحتها ليست صغيرة بما يمثل ثلثي مساحة مصر ويسكن فيها 11.5 ملايين نسمة، وبالتالي فإنّ التعامل معها مثمر».