ضبط 430 طربة حشيش بحوزة تاجري مخدرات في الإسكندرية والسويس

رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية نشاط عدد من العناصر الإجرامية تخصصوا في الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم بدائرة قسمي شرطة (ثان العامرية بالإسكندرية – الجناين بالسويس).

وأسفرت الجهود عن تحقيق النتائج الإيجابية الآتية:

ففي مديرية أمن الإسكندرية ضبط عاطل بدائرة قسم شرطة ثان العامرية، وبحوزته (عدد 230 طربة من مخدر الحشيش وزنت 32 كيلو جرام)،

كما تم ضبط (عاطل له معلومات جنائية) بدائرة قسم شرطة الجناين في أسيوط، وبحوزته (عدد 200 طربة من مخدر الحشيش وزنت 20 كيلو جرام – كمية من مخدر الأفيون وزنت 2 كيلو جرام)، وبمواجهة المتهمين بالمضبوطات أيدا ما جاء بالتحريات، هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (3,850,000) تقريبًا.