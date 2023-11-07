ضبط شخص انتحل صفة موظف بنك للنصب على المواطنين بالمنيا

أعلنت وزارة الداخلية، أن معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، كشفت تعرض بعض عملاء البنوك لعمليات نصب واحتيال واستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم.

وأفادت "الداخلية"، في بيان، أن الاستيلاء على أموال العملاء يتم من خلال تلقيهم مكالمات هاتفية من بعض الأشخاص، وإيهامهم بأنهم موظفي خدمة العملاء بالبنوك أو مندوبي بعض الجهات الرسمية، وإعلان فوزهم بجوائز مالية أو منح مقدمة من إحدى الهيئات الحكومية، أو لطلب تحديث بياناتهم البنكية، وتمكنهم بموجب ذلك من الاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم، واستخدامها في إجراء عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكتروني.

ولفت بيان الوزارة، إلى أن ذلك يتم بالإضافة لقيامهم بطلب إيداع مبالغ مالية على بعض المحافظ الإلكترونية مسجلة بأرقام هواتف محمولة وأسماء أشخاص آخرين بزعم تحديث بياناتهم البنكية.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط أحد العناصر الإجرامية من مرتكبي ذلك النشاط الإجرامي "عامل، مقيم بدائرة مركز شرطة العدوة بالمنيا"، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه، كما أقر بارتكابه 9 وقائع بذات الأسلوب، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.