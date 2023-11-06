استشاري طب وقائي يحذر من تناول المسكنات بكثرة: تؤثر على وظائف الجسم

قال الدكتور شريف حتة، استشاري الطب الوقائي والصحة العامة، إن تناول المسكنات الطبية باستمرار يعتبر عادة سيئة، خاصًة بدون استشارة الطبيب، فهناك أضرار كثيرة من تناولها بكثرة.

أضرار تناول المسكنات

وأضاف «حتة» خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج «السفيرة عزيزة» المذاع على فضائية قناة «dmc»، أن من اكثر الأضرار لتناول المسكنات بكثرة هي؛ أنها تسبب التهابات بجدار المعدة، وتعود الجسم على المسكنات والمطالبة بها بكثرة وبأنواع أخرى، وتسبب أضرارا بالكلى حيث تؤثر على خلايا الكلى، فضلا عن التأثير على وظائف الجسم.

وتابع بأنه يجب استشارة الطبيب عند أخذ المسكنات وعمل التحاليل اللازمة لوظائف الكلى والكبد حتى لا يتأثر باستخدام المسكنات.