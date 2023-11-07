إزالة 103 حالات تعد على الأراضي الزراعية في قنا

صرح اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، بأن الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة، نجحت في إزالة 103حالات تعد على الأراضي الزراعية، تنفيذا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي وتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، لإيقاف ظاهرة التعديات وحماية الأراضي الزراعية، على النحو الذي يحفظ حقوق الدولة والأجيال القادمة من الأراضي الزراعية.

إزالة تعديات على الأراضي الزراعية

وأضاف «الداودي»، إن الوحدات المحلية نفذت إزالات لحالات التعدي بالتنسيق مع مسؤول المتغيرات المكانية، ومديرية الزراعة، وحماية الأراضي، والري، والأجهزة الأمنية، وكافة الجهات المعنية، لافتا أن إجمالي حالات التعدي علي الأراضي الزراعية التي تمت إزالتها بلغت 103 حالات من التعديات علي الأراضي الزراعية على مساحة 6 أفدنة و23 قيراطا ليبلغ إجمالي عدد الحالات التي تمت إزالتها خلال الأيام الماضية 370 حالة علي مساحة 26 فدان و 6 قيراط .

وأشار محافظ قنا إلى أن هناك متابعة لأي تعديات من خلال وحدة رصد المتغيرات المكانية بالمحافظة التي تقوم بالتعامل معها فوراً، لمنع أي تعدٍ جديد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ومواجهتها في مهدها بكل حسم وقوة.

الإزالة الفورية لأي تعدٍ جديد

وشدد «الداودي» على ضرورة الإزالة الفورية لأي تعدٍ جديد، و اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة لذلك، مع مصادرة المعدات ومواد البناء وتحرير المحاضر اللازمة تجاه المخالفين والمقاولين المنفذين للأعمال المخالفة، مؤكدا أنه لن يتهاون في محاسبة كل من يثبت تخاذله أو تقصيره في أداء عمله الوظيفي.