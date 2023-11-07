الاحتلال يعيد غزة للعصور الوسطى.. ولادات قيصرية وبتر أطراف دون تخدير

كشفت وزارة الصحة الفلسطينية تفاصيل مؤلمة داخل القطاع الطبي بقطاع غزة، مشيرة إلى أن الأطباء ما زالوا مجبرين على إجراء العمليات الجراحية دون تخدير، بمن في ذلك أولئك الذين أصيبوا نتيجة القصف والنساء اللواتي يلدن بعمليات قيصرية، فيما يشبه العصور الوسطى.

القطاع الطبي تعرض لـ130 اعتداء

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن وزارة الصحة أن القطاع الطبي تعرض لـ130 اعتداء على كوادره استشهد خلاله 192 من الكوادر الصحية في قطاع غزة.

وتضررت 50 سيارة إسعاف بينها 40 تعطلت عن العمل بشكل كامل بسبب القصف، وأغلق 18 من أصل 35 مستشفى في قطاع غزة، و51 مركز رعاية صحية أولية من أصل 72 مركزا، وذلك بسبب الأضرار الناجمة عن القصف أو نقص الوقود.

تقنين صارم واستخدام محدود لمولدات الكهرباء في الوظائف الأساسية فقط

وأوقف 55% من شركاء القطاع الصحي عملياتهم جراء الأضرار الكبيرة في البنية التحتية، ونزحت معظم الكوادر الصحية، ما أجبر المستشفيات على العمل بأقل من ثلث الاحتياج اللازم لعلاج العدد الكبير من الجرحى، ولا تزال المستشفيات تعاني من نقص حاد في الوقود، ما يؤدي إلى تقنين صارم واستخدام محدود لمولدات الكهرباء في الوظائف الأساسية فقط، مع تهديدات بتوقف هذه المستشفيات عن العمل بما فيها حضانات الأطفال وأجهزة التنفس الصناعي وغيرها.

ونوهت الصحة الفلسطينية إلى احتمال توقف حاضنات حديثي الولادة التي تؤوي 130 طفلا، وأن هناك 1000 مريض بحاجة إلى غسيل الكلى، حيث أن 80% من آلات الغسيل موجودة في مشافي شمال غزة.