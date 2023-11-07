مصطفى عمار: مصر لم تتوقف عن دعم القضية الفلسطينية منذ 1947

قال الكاتب الصحفي مصطفى عمار، رئيس تحرير جريدة الوطن، إن مصر لم تتوقف عن دعم القضية الفلسطينية منذ طرح القضية عام 1947، وكانت من أوائل الدول التي حاولت إعادة حق الفلسطينيين في أرضهم.

7 أكتوبر يعيد تشكيل العالم من جديد

وأضاف «عمار»، خلال مكالمة هاتفية مع المذيعة هاجر جميل على شبكة راديو النيل، أن السابع من أكتوبر 2023 يعد يوما فاصلاً في تاريخ البشرية، وإذا قيل إن أحداث الحادي عشر من سبتمبر 2001 سجلت عالما جديدا، فإن أحداث السابع من أكتوبر 2023 تشكل الآن عالما جديدا أيضا.

وأشار إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يؤكد في كل مناسبة وحوار على 3 ثوابت أساسية لتعامل مصر مع القضية الفلسطينية؛ أولها أنه لا مساس بأمن مصر القومي أو أرضها، والثاني عدم تهجير الشعب الفلسطيني من قطاع غزة إلى سيناء، والذي يعتبر بمثابة تصفية للقضية الفلسطينية برحيل أبناء الشعب الفلسطيني عن أرضهم.

لا حل إلا بإقامة دولة فلسطينية

وأوضح أن ثالث هذه الثوابت أنه لا حل للقضية الفلسطينية أو للصراع الفلسطيني الإسرائيلي ووقف العدوان على قطاع غزة والأراضي الفلسطينية إلا بإيجاد حل للدولتين والرجوع إلى حدود ما بعد حرب 1947وإعلان القدس الشرقية عاصمة لفلسطين.