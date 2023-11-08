إسرائيل تعتقل مواطنين بعد اقتحام بلدة أبو ديس بالضفة الغربية

اقتحمت قوات الاحتلال الاسرائيلي بلدة أبو ديس شرق القدس المحتلة، صباح اليوم الأربعاء، حسبما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

قوات كبيرة تقتحم قرية دابس

وداهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي البلدة عند الساعة 7:00 صباحا، واعتقلت أحمد بدر، ومعتز جوهر حلبية، وانسحبت من المكان بعد اندلاع مواجهات مع طلاب المدارس.

اشتباكات سابقة

وكانت قوات الاحتلال الإسرئايلي اقتحمت بلدة أبو ديس قبل يومين، وأدي هذا إلى اشتباكات بين المواطنين وقوات الاحتلال لمدة 6 ساعات متواصلة، وأسفر عن ارتقاء 4 شهداء.