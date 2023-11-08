الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 16 فلسطينيا من الخليل بينهم امرأة وصحفيان

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت اليوم الأربعاء، 16 فلسطينيا من محافظة الخليل بينهم امرأة وصحفيان.

اعتقالات بالجملة في مدينة الخليل

واعتقلت قوات الاحتلال من مدينة الخليل، كلا من: جعفر عبد الجليل الرجبي، وأشرف الجنيدي، ونور أنور العويوي، وأمير أبو زينة، وعبد الصمد كاظم قفيشة، وصلاح زغير، وجهاد عز الدين أبو تركي، وعبد الحي عبد الرزاق أبو تركي، والصحفيين عامر أبو عرفة ومحمد الأطرش، بعد أن داهمت منازلهم وفتشتها وعبثت بمحتوياتها.

ومن بلدة دورا، اعتقلت قوات الاحتلال: ماهر محمد أبو عرقوب، وهشام محمد عمرو، وعلاء سعيد عمرو، ولميس ماهر أبو عرقوب، ومن بلدة إذنا حذيفة حسن فرج الله، وشقيقه عبد الرحمن.

حواجز عسكرية على مدخل مدينة الخليل

وأضافت الوكالة، أن قوات الاحتلال نصبت عدة حواجز عسكرية على مداخل الخليل الشمالية والجنوبية، ومداخل بلدات يطا والظاهرية وسعير ودورا وحلحول، وأغلقت عددا منها بالبوابات الحديدية والمكعبات الإسمنتية والسواتر الترابية، وأوقفت مركبات المواطنين وفتشتها، ودققت في بطاقات راكبيها الشخصية، ما تسبب في إعاقة مرورهم.