«الأرصاد» تعلن موعد تقلبات الجو: أمطار رعدية تصل القاهرة السبت المقبل

أجواء حارة ما زالت تسيطر على البلاد حتى هذه اللحظات، ودرجات حرارة لم تشهد انخفاضًا ملحوظًا أو شعورًا بالبرودة رغم وصولنا إلى منتصف شهر الخريف، لذا يتساءل الكثيرون خاصة محبي الشتاء حول موعد ظهور التقلبات والشعور بتغيير ملحوظ في حالة الجو في مختلف المدن والمحافظات.

هيئة الأرصاد الجوية، أوضحت حالة الجو خلال الفترة المقبلة ومتى تشهد البلاد تقلبات جوية، وسقوط أمطار لا تقتصر على مدن الجنوب والقناة وحلايب وشلاتين وتصل إلى القاهرة.

التقلبات الجوية

الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، قالت في تصريحات خاصة لبوابة الوطن، «إننا ما زلنا في فصل الخريف ولم نشهد حتى الآن اضطرابات جوية سوى تحذيرات من الشبورة التي تصل للضباب في فترات الصباح الباكر».

وتوقعت منار غانم، حدوث اضطرابات جوية بداية الأسبوع المقبل، ومنها سقوط أمطار تصل إلى القاهرة الكبرى امتداد لمنخفض جوي في طبقات الجو العليا السبت المقبل يعمل على تكاثر السحب الممطرة على البحر الأحمر وجنوب الصعيد ومدن القناة وتمتد خلال فترات المساء إلى مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى.

وأشارت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إلى أنَّ هذا الطقس هو السائد في النصف الثاني من فصل الخريف الذي يشهد تقلبات عديدة، لافتة إلى أنَّه من الوارد حدوث تغير في التنبؤات الجوية الأسبوع المقبل.