تحرير 41 محضرا وضبط أغذية غير صالحة للاستهلاك في المنصورة

شنت رئاسة حي شرق المنصورة، حملة تموينية مكبرة على عدد من المنشآت الغذائية لبيع السلع الغذائية، وتضمنت الحملة المرور على المطاعم والمنافذ، لضبط الأسعار ومراقبتها والقضاء على التلاعب والغش، والتأكد من صلاحية المواد الغذائية، وتوفيرها بأسعار مناسبة ومعلنة أمام المواطنين، وأسفرت عن تحرير 41 محضرا متنوعا.

نتائج الحملة التموينية بالمنصورة

وقال الدكتور عمرو عبد العاطي، رئيس حي شرق المنصورة، في بيان، إن الحملة التموينية تتم بالتنسيق مع محافظة الدقهلية، وبتشكيل لجان خماسية مكونة من مديرية التموين ومباحث التموين ومديريتي الطب البيطري والصحة، ومسؤولي البيئة والإشغالات، موضحًا أن الحملات مرّت على عدد 35 منشأة غدائية متنوعة ما بين مطاعم ومنافذ ومجازر وأسفرت عن تحرير 41 محضرًا متنوعًا، ما بين ضبط عدد من المواد الغذائية غير الصالحة ومنتهية الصلاحية وإعدامها بالكامل، عدم الإعلان عن الأسعار، وعدم وجود شهادات صحية، ونقص في الاشتراطات الصحية.

تكثيف الحملات لتطهير الأسواق بالدقهلية

وأكد رئيس حي شرق المنصورة، تكثيف الحملات لتطهير الأسواق من السلع الفاسدة والمجهولة المصدر والمنتهية الصلاحية، مشددًا على استمرار عمليات تفتيش مفاجئ لرصد المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية المشددة حيال المخالفين وتحويلهم إلى النيابة العامة حرصا وحفاظًا على سلامة وصحة المواطنين.