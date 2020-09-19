أعلى سعر تصالح في شرق المنصورة بالدقهلية 675 جنيها والأقل 225

أعلن حي شرق المنصورة بمحافظة الدقهلية، أسعار قيمة التصالح في نطاق الحي ابتداء من قانون التصالح حتى أخر تعديل والذي أقره المحافظ بتخفيض 25% إضافية ليصل إجمالي التخفيضات إلى 45% من القيمة الموجودة في القرار رقم 242 لسنة 2020.

وصنف الحي مناطق وشوارع الحي إلي 4 تصنيفات بكل منطقة لها سعرها الخاص بها وموزعة ما بين سكني، وتجاري، وإداري، وصناعي.

وانخفضت أسعار التصالح في التصنيف الأول إلى 675 جنيها للسكني والإداري والتجاري، والصناعي إلى 540 جنيها.

وفي التصنيف الثاني انخفض سعر السكني والصناعي إلي 448 جنيها، والتجاري والإداري إلي 825 جنيها.

والتصنيف الثالث، انخفض السكني إلى 360 جنيها، والتجاري والإداري إلى 450 جنيها، والصناعي 300 جنيه، والتصنيف الرابع إلى 240 جنيها سكني وصناعي، و225 تجاريا وإداري.