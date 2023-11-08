إزالة 14 حالة تعد على الأراضي الزراعية في مركز الجمالية بالدقهلية

أعلنت مراكز مجلس مدن محافظة الدقهلية شن حملات لإزالة التعديات ومخالفات البناء، سواء على الأراضي الزراعية، أو الأراضي المملوكة للدولة.

وفي مركز الجمالية، أعلن مجلس مدينة الجمالية إزالة 14 حالة بناء على الأرض الزراعية بالجمالية، على مساحة حوالي 1894 مترا.

وأشار المجلس، في بيان، إلى أن الحملات هدفت إلى التصدي بكل حسم وحزم لصور التعدي على الأراضي الزراعية وإزالتها، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وتشديد محافظة الدقهلية بالتصدي لجميع مخالفات البناء و التعدي على الأرض الزراعية بكل حزم وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين والمقاولين ومصادرة مواد البناء ومعدات البناء مصادرة نهائية بالتنسيق بين رؤساء المدن والأحياء والجهات المختصة.

حملات لإزالة التعديات في الدقهلية

وأكد رئيس مركز الجمالية، استمرار الحملات المكبرة في إزالة التعديات علي الأرض الزراعية ولاتهاون في إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين والمتخاذلين، مشيرا إلى تنفيذ الإزالات في المهد ومصادرة المعدات ومواد البناء مصادرة نهائية طبقاً للتعليمات.

حملات لإزالة التعديات في ميت غمر

وفي رئاسة مركز ومدينة ميت غمر، تستمر حملاتها المكبرة لإزالة التعديات والمخالفات جري فك شده خشبيه لأعمدة الدور الرابع علوى بدون ترخيص بأرض المزرعة.

وفي رئاسة مركز ومدينة طلخا تم شن حملات تعديات اليوم، أسفرت عن إزالة فورية لحالتي تعد على الأراضي الزراعية في قرية المنيل، على طريق المقابر، وذلك على مساحة 300 متر تقريبا.