وزير شؤون الأسرى الفلسطينيين السابق: شبه اتفاق على هدنة إنسانية في غزة

كشف الدكتور أشرف العجرمي، وزير شؤون الأسرى الفلسطينيين السابق، أن الضغوط الشديدة على الاحتلال الإسرائيلي أثمرت عن شبه اتفاق على هدنة في قطاع غزة.

الضغوط الدولية على تل أبيب أثمرت على شبه اتفاق

وأوضح وزير شؤون الأسرى الفلسطينيين السابق خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج «على مسؤوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، اليوم الأربعاء، أن الضغوط الدولية على تل أبيب أثمرت على شبه اتفاق ربما يؤكد خلال الساعات المقبلة بأن إسرائيل وافقت على هدنة لمدة 3 أيام لمعالجة القضايا الإنسانية في قطاع غزة.

اتفاق على هدنة إنسانية في غزة لمدة 3 أيام

ولفت إلى أن الهدنة ستشمل الإفراج عن بعض الأسرى من مزدوجي الجنسية وخاصة النساء والأطفال لدى الفصائل الفلسطينية، كما سيتم إدخال المساعدات لغزة وعلاج المصابين وانتشال الضحايا خلال الهدنة.

وحذر وزير شؤون الأسرى الفلسطينيين السابق، من استغلال الاحتلال الإسرائيلي فترة الهدنة الإنسانية لتهجير الفلسطينيين من شمال قطاع غزة إلى الجنوب.

لا يوجد بديل للسلطة الفلسطينية في إدارة قطاع غزة

وحول مستقبل قطاع غزة، أكد أنه لا يوجد بديل للسلطة الفلسطينية في إدارة قطاع غزة، لافتا إلى أن السلطة الفلسطينية تريد العودة إلى قطاع غزة في إطار اتفاق وطني وعملية سياسية كاملة.

وشدد على ضرورة تدخل دولي لوضع آلية لعودة السلطة الفلسطينية لغزة، مؤكدا في الوقت ذاته أنه لا حل للأزمة الفلسطينية الإسرائيلية إلا بحل الدولتين وقيام دولة فلسطينية مستقلة.