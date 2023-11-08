أستاذ علوم سياسية بجامعة القدس: الاحتلال الإسرائيلي يرفض السلام

قال الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، إنَّ جميع ما يحدث ويتم ترديده بشأن ماذا سيحدث بعد انتهاء الحرب في غزة ومن سيدير القطاع، لم يتجاوز كونه إرهاصات حتى الآن، موضحاً: «العديد من السيناريوهات يتم طرحها من الغرب بمنظماته مثل اجتماعات الاتحاد الأوروبي، والبعض يظن أن المقاومة كسرت لصالح الاحتلال وبالتالي الترتيبات ستختلف».

«الرقب»: لابد من توافق كافة الأطراف للتوصل إلى حل الدولتين

وأضاف «الرقب»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، للإعلامي محمد مصطفى شردي، والمُذاع على شاشة «قناة الحياة»، أنَّه بالنسبة إلى حل الدولتين فلابد من التوافق بين الطرفين، لا طرف واحد، مشيراً إلى التعنت الإسرائيلي الواضح في هذا الاتجاه ووقف المساعي السلمية.

الحكومة الحالية للاحتلال الإسرائيلي الأكثر تطرفا

وتابع أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، أنَّ الحكومة الحالية لدولة الاحتلال الإسرائيلي تعد الأكثر تطرفاً، حتى المعارضة داخل هذا الكيان يعد أقل تطرفاً وحدة من حكومة نتنياهو، التي تتلكأ وتعلن عدم جاهزيتها لحل الدولتين.