توقعات سكرتير شعبة الذهب بانخفاض أسعار الذهب قريبا.. والسبب قرار «الوزراء»

قال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب، إنَّ قرار مجلس الوزراء، بدخول الذهب إلى مصر بدون جمارك، من شأنه أن يحدث رواجا كبيرا بالسوق، موضحا أنه «قرار سليم وجيد، لأنه سيساهم في زيادة كمية الذهب الداخلة إلى البلاد، أي وفرة بالمعروض واستقرار السوق».

«نجيب»: انخفاض أسعار الذهب بالسوق المحلي قريباً

أضاف «نجيب»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مساء dmc»، مع الإعلامية شيرين عفت، المُذاع على شاشة «قناة dmc»، أنَّ قرار مجلس الوزراء سيقود بالتأكيد إلى تهدئة أسعار الذهب بالسوق المحلي، بل وتخفيض سعر جرامات الذهب، موضحا أنه لصالح المستهلك والمستثمر أيضا، «لكل الراغبين في شراء الذهب».

تراجع أسعار الذهب نتيجة قرار مجلس الوزراء

تابع سكرتير عام الشعبة، أنَّ الاختلاف في أسعار الذهب نتيجة القرار وانعكاسه الإيجابي على السوق، سنراه على المدى القريب، قائلاً: «القرار تم إصداره من قبل، لكن جرى مده لفترة ثانية، لتوسيع المجال أمام دخول كميات من الذهب بالسوق، تحقق الوفرة وتلبية الاحتياجات».

يشار إلى إصدار مجلس الوزراء، قرارا جديدا بإعفاء واردات الذهب بأشكال نصف مشغولة من الجمارك.