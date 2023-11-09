دبلوماسي سابق: الفلسطينيون يرفضون التهجير القسري.. وأمريكا لم تعد أهلا للوساطة

قال السفير محمد الشاذلي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إنّ الفلسطينيين يرفضون التهجير القسري ومتمسكون بأرضهم، وهذا هو أساس الصراع الدائر حاليا مع الإسرائيليين.

واشنطن فقدت أهليتها

وأضاف الشاذلي في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي ومنة الشرقاوي، أنّ الولايات المتحدة الأمريكية فقدت أهليتها بأن تكون وسيطا محايدا وأظهرت انحيازا سافرا لدولة الاحتلال، خاصة أنّ رئيسها ووزير خارجيتها حضرا اجتماع مجلس الحرب الإسرائيلي».

كذب واضح من الرئيس الأمريكي بايدن

وتابع الدبلوماسي السابق: «جو بايدن رئيس أمريكا كذب كذبا بينا عندما قال إنّ حماس تقطع رؤوس الأطفال، وعندما قال إنّ المستشفى المعمداني دُمر بصاروخ فلسطيني، بينما وسائل إعلام أمريكية مثل نيويورك تايمز أكدت أنّ ما أصاب المستشفى قنبلة MK84 وهي قنبلة أمريكية لا تستطيع حملها إلا طائرات أمريكية، وبالتالي فإنّ واشنطن خارج معادلة السلام وخارج أي تسوية للشرق الأوسط».