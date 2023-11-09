عضو «التنسيقية» عن خفض تكاليف الدعاية الانتخابية لـ«حملة السيسي»: خطوة مهمة

أكد النائب أحمد رمزي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن توجيه المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي لحملته الانتخابية بتخفيض تكاليف الدعاية للحملة الانتخابية، ودعوة الأحزاب والجهات المؤيدة للحملة، والتي كانت تنوي دعم الحملة أو التبرع لها بأموال، أن توجهها إلى حسابات المؤسسات والجمعيات الأهلية لدعم أهالي قطاع غزة، خطوة مهمة تعكس تقدير المرشح الاستثنائي للظرف الاستثنائي الذي تمر به المنطقة.

السيسي حقق إنجازات عظيمة

وأضاف أن الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي عمدت على اتباع أساليب غير نمطية من أجل الترويج لمرشحها الانتخابي، الذي يمتلك بالفعل أرضية وشعبية ضخمة بين المصريين، إذ حقق في 9 سنوات سلسلة من الإنجازات والنجاحات التي لا يمكن حصرها في جميع المجالات.

وأوضح أن الحملة تعمل على صياغة وثيقة بالمطالب الشعبية ومطالب الأحزاب والهيئات والمؤسسات التي تلتقتها على مدار الشهر الماضي، لرفعها إلى مرشحها الرئاسي.

وتابع: «حملة الرئيس عبد الفتاح السيسي تتعامل بقدر كبير من المرونة والتفاعل مع الأحداث السياسية والمستجدات الإقليمية والمحلية، والانفتاح على الجميع».

وشدد على أن انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي ضرورة وطنية في ظل التحديات الراهنة التي تواجه منطقة الشرق الأوسط، بالإضافة إلى ضرورة إتاحة الفرصة أمام السيسي لاستكمال مسيرة البناء والتنمية والتطوير التي بدأت قبل 9 سنوات.