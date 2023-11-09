نائبة برلمانية: وجود حزبين معارضين في الانتخابات يعكس تطور الشارع السياسي

قالت النائبة سماء سليمان، أمينة الشؤون السياسية بحزب حماة الوطن، ووكيل لجنة الشؤون الخارجية والعربية والإفريقية بمجلس الشيوخ: «نشهد تطورا كبير في الحياة السياسية المصرية تعكسها ترشح الأحزاب السياسية المعارضة لمرشحين لهم في الانتخابات الرئاسية، وهو ما يعد دليلا علي وجود ضمانات تضمن نزاهة الانتخابات ومن ثم مصداقية نتائجها».

خوض الأحزاب المعارضة للانتخابات

واضافت ىفي تصريحات لـ«الوطن» أنّ خوض حزبين معارضين للانتخابات الرئاسية يعكس رغبة هذه الأحزاب في المشاركة الجادة والسعي لتداول السلطة من خلال آلية موثوق فيها وهي الانتخابات فضلا عن قياسهما لشعبيتهما حاليا، بالإضافة إلى وجود رؤية لديهم للتطوير يعرضونها خلال لقاءاتهم التليفزيونية، مما سيعيد ثقة الشعب في جدية الأحزاب السياسية وتشجيع المواطنين على المشاركة السياسية واختيار المرشح الذي يرونه مناسبا المنصب.

ثراء العملية الانتخابية

وأضافت وكيل لجنة الشؤون الخارجية والعربية والإفريقية بمجلس الشيوخ، أن هذا التنوع سوف يساهم في ثراء العملية الانتخابية، وبالرغم من شعبية الرئيس السيسي إلا أن هذا لم يمنع وجود أحزاب معارضة في خضم العملية السياسية.