محافظ الغربية يهنئ أهالي «نهطاي» لحصولها على القرية الخضراء في مصر

هنأ الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية اهالي محافظة الغربية وبشكل خاص اهالي قرية نهطاي مركز زفتى، لحصول قرية نهطاي على القرية الخضراء في مصر، خلال فعاليات المؤتمر الوطني للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية في دورتها الثانية.

القرية الخضراء

وعبر الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية عن سعادته البالغة لحصول قرية نهطاي على القرية الخضراء حيث إن القرية ضمن القرى النموذجية بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة على مستوى الجمهورية.

وجرى تطويرها خلال المبادرة وشهدت إنشاء أول كورنيش حضاري على تبطين ترعة العطف بالاضافة إلى انشاء حديقة عامة كمتنفس للأهالي بنظام ري حديث والعديد من المبادرات المهمة كمشغلي ومعا من أجل ترع نظيفة، والتعليم حياة، قرية بلا إدمان، قرية بلا بطالة، زراعة أسطح البيوت.

وتوفر وسائل مبتكرة للحفاظ على مياه الشرب، ومعالجة الصرف الصحي، وإدارة النفايات البلدية والعضوية والحيوانية (وحدات البيوجاز)، وأنشطة المشاركة المجتمعية، والمساحات والحدائق العامة والترفيهية، وسهولة وصول ذوي الهمم إلى الخدمات العامة.

وقالت الدكتورة هالة السعيد، إن المؤتمر الوطني للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية العام الماضي، شهد إطلاق مبادرة «القرية الخضراء»، التي تستهدف تأهيل قرى المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» للتوافق مع أحدث المعايير البيئية العالمية، وجرى بالفعل خلال الدورة الأولى للمبادرة اختيار قرية «فارس» بمحافظة أسوان، كأول قرية مصرية تحصل على شهادة «ترشيد» للمجتمعات الخضراء، وعلى صفة القرية الخضراء.

تأهيل عدد من القرى

وأوضحت أن هذا العام جار تأهيل عدد من القرى، في باقي محافظات المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة، وحصلت بالفعل قرية «نهطاي» بمحافظة الغربية، على شهادة «ترشيد» لتعد ثان قرية على مستوى الجمهورية، تحصل على الشهادة.