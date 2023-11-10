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قوات الاحتلال تقتحم مخيم العروب شمال الخليل بأعداد كبيرة

كتب:

مريم جاد
07:53 ص | الجمعة 10 نوفمبر 2023
قصف غزة

قصف غزة

أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها، بأن قوات الاحتلال اقتحمت بأعداد كبيرة مخيم العروب شمال الخليل.

قصف محيط مستشفى الشفاء

وفي سياق آخر، كانت وسائل إعلام فلسطينية أشارت إلى أن الاحتلال الإسرائيلي قصف محيط مجمع الشفاء الطبي بشكل مكثف.

قصف مستشفيات غزة

وقال المدير الإقليمي لمنظمة أطباء بلد حدود، إنّ قصف مستشفيات غزة التي تؤوي آلاف المرضى أمر غير مقبول على الإطلاق.

ولفت إلى أن المنظمة فقدت الاتصال بعدد من موظفيها المحليين في قطاع غزة جراء القصف، مشيرًا إلى ازدياد أعداد المرضى في مستشفيات قطاع غزة جراء القصف الإسرائيلي.

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بقلم مريم جاد