رفع 85 ألف طن مخلفات صلبة في حملات نظافة مكبرة بالدقهلية

شنت عدد من مدن محافظة الدقهلية، حملة نظافة مكبرة لرفع المخلفات الصلبة وتفريغ صناديق القمامة والنفايات والتخلص منها بطريقة آمنة وسليمة حرصا على سلامة وحياة المواطنين والحفاظ على البيئة من التلوث.

رفع 85 ألف طن من المخلفات

وقال أحمد عبد العظيم، رئيس مجلس مدينة السنبلاوين، في بيان، إن هناك متابعة مستمرة ومكثفة على أعمال النظافة وتفريغ الحاويات في عدد من الشوارع والميادين الرئيسية وتشمل الحملة القرى والعزب والوحدات المحلية، حيث تم رفع 85 ألف طن وتوريدها إلى مصنع تدوير المخلفات في المدينة.

توزيع 15 صندوق قمامة في المنصورة

وأضاف الدكتور عمرو عبد العاطي، رئيس حي شرق المنصورة، أنه تم رفع 1200 طن من المخلفات الصلبة وتم توزيع 15 صندوق قمامة في نطاق الحي بالمدينة، وجار استكمال التوزيع على باقي المناطق وهناك رصد ومتابعة في قطاع النظافة في الفترتين الصباحية والمسائية.

كما تابع حاتم قابيل، رئيس مركز ومدينة أجا، أعمال منظومة النظافة بنطاق المدينة والقرى من خلال تكثيف حملات النظافة بالتنسيق مع محافظة الدقهلية ورفع التراكمات والقمامة والمخلفات الصلبة وتسوية وتمهيد الطرق بمداخل ومخارج المدينة، ومرور معدات النظافة للجمع من المنازل بالشوارع الرئيسية والفرعية في نطاق مركز المدينة.