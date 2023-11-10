تراجع جديد في أسعار الذهب اليوم الجمعة بمصر

شهدت أسعار الذهب في بداية التعاملات المسائية بمحلات الصاغة المصرية اليوم الجمعة 10-11-2023، تراجعاً ملحوظاً، حيث انخفض سعر جرام الذهب عيار 21 بنحو 5 جنيهات مقارنة بمنتصف التعاملات الصباحية، بينما تراجع مقارنة ببداية التعاملات الصباحية بنحو 25 جنيها ليسجل الآن نحو 2585 جنيها بدون مصنعية، كما تراجع جرام الذهب عيار 24 الأكثر نقاءً والمستخدم في صناعة السبائك ليسجل نحو 2954 جنيها خلال بداية التعاملات المسائية، وذلك بحسب بيانات الشعبة العامة للذهب.

أسعار الذهب اليوم في مصر بدون مصنعية

تراجع سعر جرام الذهب عيار 22 اليوم في مصر بمحلات الصاغة بدون مصنعية حيث سجل نحو 2708 جنيهات للشراء بدون مصنعية، وقد يختلف السعر من مكان لآخر.

سعر جرام الذهب عيار 21

تراجع سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعآ اليوم في مصر بمحلات الصاغة ، حيث سجل نحو 2585 جنيها للشراء بدون مصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 18

تراجع سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في مصر بمحلات الصاغة، حيث سجل نحو 2216 جنيها، وعيار 14 سجل نحو 1723 جنيها للشراء بدون مصنعية وقد يختلف السعر من مكان لآخر.

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب اليوم الجمعة 10-11-2023 انخفاضاً بمحلات الصاغة، حيث سجل نحو 20680 جنيها للشراء، فيما سجلت الأونصة الذهبية 1941 دولارا.