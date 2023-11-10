سياسي كويتي: نشكر مصر لرفض تهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم

وجه الكويتي فايز النشوان أستاذ العلاقات الدولية والقانون الدولي، الشكر للموقف المصري الرافض لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم، مؤكدا أن القمة العربية تريد أن توجه رسالة للعالم بأسره بأن البوصلة التي يستخدمها الإعلام الغربي والسياسيون الغربيون يجب أن تعدل، فلا يمكن قبول ما يحدث من إبادة جماعية وتهجير وقتل وإرهاب الاحتلال الإسرائيلي ضد الأشقاء في غزة.

10 آلاف شهيد في غزة

وأضاف «النشوان»، خلال لقاء عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، إن عدد الشهداء تجاوز 10 آلاف شخص في غزة بينهم أكثر من 2500 طفل و3700 امرأة، بجانب التهديم في البنية التحتية للمساجد والكنائس والمستشفيات.

القمة العربية لتوحيد المواقف

وأوضح أن القمة العربية هي قمة تعاون وتوحيد للجهود العربية والإسلامية ومحاولة حثيثة وفعلية لإيصال الرسائل التي لا بد أن تصل، وتبين أن العالم العربي والإسلامي يقف وقوفا واحداً، حتى الدول التي لديها علاقات دبلوماسية مع الاحتلال الإسرائيلي.