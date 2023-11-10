5931 فرصة عمل بشركات تطبق الحد الأدنى للأجور

أعلنت وزارة العمل عن وجود فرص عمل للشباب من الجنسين، ضمن نشرة التوظيف الشهرية التي تشمل5931 فرصة عمل في 39 شركة خاصة داخل 11 محافظة.

نشرة توظيف وزارة العمل

ودعت وزارة العمل الشباب الباحث عن فرص عمل، إلى التقديم على الوظائف الجديدة المعلن عنها في نشرة التوظيف والتي تصدر كل 15 يوما، بالتنسيق مع شركات القطاع الخاص في عدة محافظات.

وتشمل الوظائف المعلن عنها تخصصات مناسبة لذوي الهمم برواتب تبدأ من 3000 جنيه شهريا، فضلا عن التأمين الصحي والاجتماعي، ويستمر التقدم لها حتى نهاية شهر نوفمبر 2023، المُقبل من هنـــــــــــــا.

أماكن فرص العمل

وتتوفر فرص العمل والوظائف في 11 محافظة هي القاهرة، والجيزة، وبورسعيد، والقليوبية، والغربية، وأسيوط، وقنا، وسوهاج، ودمياط، والوادي الجديد، والفيوم.

التخصصات المطلوبة

مهندسو كهرباء وميكانيكا

محاسبون

صيدليون

مساعد صيدلي

محضر طلبيات

مدير فرع

رئيس فريق

أخصائي موارد بشرية

مراقب جودة

عمال إنتاج

أفراد أمن

عمال مخازن

أخصائيون مشتريات

مندوبون مبيعات

محصلون

وسطاء تأمين

مندوبو توزيع

كافة أعمال الفندقة

عمال خياطة بكافة الأقسام

فنيين جميع التخصصات

عمال نظافة

تخصصات أخرى.

تطبيق الحد الأدنى للأجور

ووجه وزير العمل مديريات العمل بالمحافظات تكثيف المُتابعة بعد الإعلان عن هذه الوظائف، وإرسال تقرير للوزارة يفيد باستلام راغب العمل الفرصة المناسبة له، وتحري المصداقية في نشر فرص العمل، والتأكد من تطبيق الحد الأدنى للأجور.