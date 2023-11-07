فرص عمل لجميع المؤهلات براتب 5 آلاف جنيه وعمولات وحوافز.. كيفية التقديم

أعلنت إحدى شركات القطاع الخاص، المتخصصة في مجال معالجة المياه، عن توافر فرص عمل لجميع المؤهلات، برواتب مجزية بالإضافة إلى عمولات حوافز.

وتوضح «الوطن» في السطور التالية، تفاصيل الوظائف الشاغرة، وأماكن العمل وشروط التقديم وكيفية التقديم للوظائف المطلوبة، وفقا لما أوضحت الشركة في إعلان رسمي.

مميزات العمل:

- راتب 5 آلاف جنيه.

- يوجد عمولات.

- يوجد حوافز.

- يوجد بدل مواصلات.

- يوجد تدريب مجاني من الشركة على طبيعة العمل.

-يوجد تأمين طبي واجتماعي «اختياري».

شروط التقديم للوظائف

- مؤهلات عليا.

- مؤهلات متوسطة.

- مؤهلات فوق المتوسطة.

- متاح العمل لطلاب المعاهد والجامعات.

- أن يكون المتقدم للعمل من مواليد المحافظات التالية (القاهرة، الجيزة، القليوبية)

السن المطلوب: الرجال من 19 لـ45

النساء من 19 لـ 40

مكان العمل:

القاهرة - المعادي

الأرواق المطلوبة للتقديم للوظائف- السيرة الذاتية

بطاقة الرقم القومي

شهادة الميلاد

المؤهل الدراسي

محل إقامة المتقدم للوظيفة

كيفية التقديم للوظائف

أوضحت الشركة أنه على الراغبين في التقديم للوظائف إرسال المستندات المطلوبة على واتساب عن طريق الرقم التالي 01022276968.