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مستندات الحصول على رخصة بناء.. أبرزها عقد مشهر وشهادة صلاحية

كتب:

وائل فايز
11:48 ص | السبت 11 نوفمبر 2023
ضوابط الحصول على رخصة بناء.. تعبيرية

ضوابط الحصول على رخصة بناء.. تعبيرية

كشفت محافظة القاهرة، عن شروط ومستندات الحصول على طلب ترخيص أعمال بناء وفق اشتراطات البناء الجديدة، إذ يجري تقديم عدد من المستندات للحصول على ترخيص البناء، وفق تقرير المراكز التكنولوجي التابع لأحياء القاهرة، ومنها حي شرق مدينة نصر.

مستندات الحصول على رخصة بناء

- عقد مشهر

- تقديم 3 نسخ من الرسومات الهندسية المعتمدة من مهندس نقابي

- صورة بيان الصلاحية وصورة من إيصال السداد

- نموذج حساب تكاليف الأعمال طبقا للنموذج المنصوص عليه باللائحة التنفيذية

- صورة من بطاقة الرقم القومي لصاحب الطلب

- صورة توكيل رسمي في حالة الوكالة مع الاطلاع على الأصل

- تقرير استشاري

- شهادة صلاحية الأعمال للترخيص

- وثيقة تأمين بها نسخة من الرسوم الإنشائية

- نوتة حسابية

- صورة المستند الدال على ملكية العقار والأرض مع الاطلاع على الأصل

- تقرير تربة وأساسات

- موافقة التحسين

- موافقة الطيران المدني

- موافقة الطيران الحربي

أكد مصدر بمحافظة القاهرة لـ«الوطن» أن باب التقديم للحصول على رخصة البناء مفتوح أمام المواطنين، مع الالتزام باشتراطات البناء، لافتا إلى أن الإقبال محدود على الحصول على ترخيص البناء.

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بقلم وائل فايز

محرر صحفي بجريدة الوطن، ومسئول عن ملف التنمية المحلية.