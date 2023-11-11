مسيرة ضخمة مؤيدة لفلسطين في لندن وتأهب أمني لاشتباكات محتملة (فيديو)

تجمع آلاف المتظاهرين وسط العاصمة البريطانية لندن اليوم السبت، في مسيرة مؤيدة للفلسطينيين، في الوقت الذي رفعت شرطة لندن من استعداداتها وسط مخاوف من وقوع اشتباكات في يوم إحياء ذكرى قدامى المحاربين، بحسب ما ذكرته وكالة «رويترز» البريطانية للأنباء قبل قليل.

المسيرة الوطنية من أجل فلسطين

جاءت «المسيرة الوطنية من أجل فلسطين»، وهي الأحدث في سلسلة من المسيرات في العاصمة البريطانية، لإظهار الدعم للفلسطينيين منذ أن شنت إسرائيل هجومًا جويًا وبريًا على قطاع غزة، في أعقاب عملية «طوفان الأقصى» في السابع من أكتوبر الماضي.

وطالب عدد من الوزراء في الحكومة البريطانية بإلغاء مسيرة السبت، كونها تصادف يوم الهدنة الذي يصادف نهاية الحرب العالمية الأولى، ويحيي ذكرى القتلى في أعمال عسكرية.

وعلى بعد حوالي ميل من بداية المسيرة، اصطف ما يقرب من 1000 شخص في الشوارع لمشاهدة أحداث إحياء الذكرى في النصب التذكاري للحرب، ومن بين الحشد، هتف بعض المتظاهرين اليمينيين المعارضين للمسيرة المؤيدة للفلسطينيين برسائل من بينها «نريد عودة البلاد»، وأظهرت صور تلفزيونية اشتباكات صغيرة اندلعت بين الشرطة والمتظاهرين اليمينيين بالقرب من النصب التذكاري.

وقالت الشرطة إن ما يقرب من 2000 ضابط سيكونون في الخدمة، وتعهدت بقمع أي اضطراب يسببه المشاركون في المسيرة أو الاحتجاج المضاد، وتم تشغيل حارس شرطة في واقعة غير مسبوقة على مدار 24 ساعة في النصب التذكاري منذ يوم الخميس.

وقال نائب مساعد المفوض لورانس تيلور يوم الجمعة، «عملية الشرطة في نهاية هذا الأسبوع ضخمة»، وأضاف أنها ستكون «صعبة ومتوترة»، في إشارة إلى مخاوف بشأن المظاهرات المخطط لها في ثلاث محطات للسكك الحديدية في وسط لندن.

حملة التضامن مع فلسطين

وقال منظمو «حملة التضامن مع فلسطين» إن المسيرة ستبتعد عن النصب التذكاري بالقرب من مكتب رئيس الوزراء، ريشي سوناك، في داونينج ستريت، وستنتهي عند السفارة الأمريكية على بعد حوالي ميلين (3 كيلومترات).

وانتقد سوناك المسيرة المؤيدة للفلسطينيين، وسط مخاوف من أنها قد تثير أعمال عنف.