أسعار زيت الطعام والسكر بعد التخفيضات وأماكن الشراء.. إليك التفاصيل

يهتم عدد كبير من المواطنين بالبحث عن أسعار زيت الطعام والسكر بعد التخفيضات التي شهدتها العديد من السلع ضمن مبادرة الحكومة بالتعاون مع الغرف التجارية واتحاد الصناعات والتجار لتخفيض أسعار السلع الغذائية، حيث تتراوح نسب التخفيضات ضمن المبادرة على أسعار السلع الأساسية ما بين 15 إلى 25%.

أسعار زيت الطعام اليوم

وشهدت أسعار زيت الطعام تراجعا كبيرا ضمن مبادرة تخفيض الأسعار، حيث تباع العبوة سعة 700 مللي بسعر 34 جنيها بدلا من 40 جنيها، وسعر زجاجة الزيت اللتر 46 جنيها بدلا من 54 جنيها، وسجل سعر زجاجة الزيت 2.1 لتر نحو 97.75 جنيها بدلا من 115 جنيها، فيما سجل سعر زجاجة الزيت 2.25 لتر نحو 102 جنيه بدلا من 120 جنيها، وفقا لبيانات الغرف التجارية.

أماكن بيع السلع بأسعار مخفضة

وتراجعت أسعار السكر ضمن مبادرة الحكومة لتخفيض أسعار السلع الغذائية، حيث سجل سعر السكر 27 جنيها للكيلو، وتطبق المبادرة داخل السلاسل والمحلات التجارية في جميع أنحاء الجمهورية دون تخصيص عواصم المدن فقط، لوصول السلع لأكبر عدد من المواطنين.