«الأوقاف» تطلق ثاني فعاليات برنامج البناء الثقافي لأئمة وواعظات الغربية

أعلنت وزارة الأوقاف عبر صفحتها الرسمية، انطلاق ثاني فعاليات برنامج البناء الثقافي لأئمة وواعظات أوقاف الغربية اليوم، من مسجد الشامي بالمحلة الكبرى بمحافظة الغربية، وذلك في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بنشر الفكر الوسطي المستنير، وتفعيلًا لبرنامج البناء الثقافي للأئمة والواعظات.

انطلاق فعاليات برنامج البناء الثقافي

وفي كلمته رحب الشيخ خالد خضر، مدير مديرية أوقاف الغربية، بالحضور مؤكدًا أهمية انتهاج الدعوة الوسطية إلى الله سبحانه وتعالي بالحكمة والموعظة الحسنة، ونشر الوعي بالقضايا المجتمعية الهامة، والتأكيد على تربية النشء تربية صحيحة من خلال التوعية السليمة، مشيرًا إلى أنّ وزارة الأوقاف لا تدخر جهدًا في نشر التوعية بجميع المجالات، وقد قطعت شوطًا كبيرًا في سبيل تحقيق التوعية الشاملة.