إسرائيل تغلق طريقا رئيسيا في نابلس للمرة الثانية في 24 ساعة

أعادت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم، إغلاق الطريق الرئيسي بين بلدة بيت فوريك وخربة طانا شرق نابلس في فلسطين، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية، للمرة الثانية في غضون 24 ساعة فقط.

الاحتلال يغلق طريق رئيسي بنابلس لإعاقة حركة الفلسطينيين

وأفادت «وفا» بأنّ قوات الاحتلال أغلقت ذات الطريق مساء أمس، وفتحه أهالي البلدة، ثم أعادت إغلاقها اليوم بالسواتر الترابية، وحفر نفق في المكان، لإعاقة مرور المواطنين الفلسطينيين منها وإليها.

يذكر أنّ المستعمرين وقوات الاحتلال هدموا منطقة الخربة قبل أيام، وأجبروا العائلات على مغادرة مساكنها.