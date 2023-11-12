متحدث الرئاسة: خطوات متبادلة لاستئناف كل أشكال التعاون مع تركيا

قال المستشار أحمد فهمي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن مصر لا تعادي أحدا ولا تعتدي على أحد ولا تتجاوز في حماية مصالحها وأمنها والدفاع عن شعبها ومقدراته وحدوده وهويته، ولذلك مهما طال الوقت تعود الأمور مع الكثير مع الأصدقاء والأشقاء إلى ما يجب أن تكون عليه احتراما وتقديرا لهذه السياسة الراسخة العميقة التي لها جذور.

تقدم وتطور العلاقات التركية المصرية

وأضاف «فهمي»، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة «صدى البلد»، وتقدمه الإعلامية عزة مصطفى، أن العلاقة مع تركيا تتقدم وتتطور بالتأكيد، وكان هناك لقاء بين الرئيس عبدالفتاح السيسي ونظيره التركي رجب طيب أردوغان أمس على هامش القمة العربية الإسلامية في الرياض، وسبقه لقاء آخر في الهند.

ولفت إلى أن هناك مستويات مختلفة من التواصل المستمر بين تركيا ومصر، وهناك خطوات متبادلة يتم البناء عليها، والجانب التركي يعبر ويؤكد بشكل واضح عن اعتزامه ونيته وخطواته التي يقوم بها لاستئناف وإعادة تفعيل كل أشكال العلاقة وأطر التعاون.

مصر تحتاج للجميع

وأوضح أن تركيا دولة كبيرة، ومصر تحتاج الجميع، والشعبان التركي والمصري بينهما صلات وعلاقات قوية، وهناك تبادل تجاري وعلاقات اقتصادية واسعة ولم تتوقف خلال السنوات الأخيرة، ومن ثم العلاقات تسير بشكل جيد.

وأفاد بأن اللقاء جاء للتنسيق في إطار الأوضاع الإقليمية الحالية، ومصر مؤمنة به تماما لأنه ضرورة حتمية وتقوم به مع الجميع.