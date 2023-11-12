متحدث الرئاسة: مصر في صدارة الدول المدافعة عن حق الشعب الفلسطيني في دولته وحريته

قال المستشار أحمد فهمي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن مصر منذ 75 عاما في صدارة الدول التي تدافع عن حق الشعب الفلسطيني في دولته وحريته واستقلاله، وعبرت مصر عن ذلك بالعديد من الوسائل على مدار هذه العقود الطويلة.

مصر فتحت بابا للسلام في المنطقة

وأضاف «فهمي»، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة «صدى البلد»، وتقدمه الإعلامية عزة مصطفى، أن مصر فتحت منذ 40 أو 50 عاما بابا للسلام في المنطقة ببسالة نادرة وسارت فيه وحدها ولم تتردد أو تنظر إلى الخلف ولم تفلح أي قوى أو أحداث في أن تحيد مصر عن هذا المسار، وسار بعدها فيه الجميع.

ولفت إلى أن مصر تتحدث من موقع قوة أخلاقي قبل أي شيء لأنها دولة دفعت وتحملت الكثير في هذه القضية، والدول العربية والإسلامية الشقيقة وجميع دول العالم ترسل المساعدات.

الشعب المصري يقتطع من قوته لأجل فلسطين

وأشار إلى أن الجميع يتابع حجم المساعدات المصرية التي تمثل أغلبية ساحقة، عبر التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وجمعيات المجتمع الأهلي وكل الشعب المصري الذي يقتطع من حياته وقوته من أجل الشعب الفلسطيني، وهذه مسؤولية وتفعل عن طيب خاطر.