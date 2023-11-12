الأزهر: التهجير القسري للفلسطينيين جريمة حرب ضد الإنسانية

علق الأزهر الشريف على الصور المتداولة على السوشيال ميديا لإجبار الفلسطينيين على التهجير من أراضيهم، واستهداف قوات الاحتلال الإسرئيلي للمؤسسات الدينية والمستشفيات ومنازل المدنيين الأبرياء العٌزل.

تهجير الفلسطينيين من أرضهم

ونشرت صفحة الأزهر الشريف على «فيسبوك» صورة من العدد الخاص لصحيفة «صوت الأزهر» التابعة للأزهر الشريف، وتظهر بها صور المدنيين الفلسطينيين الذين أجبروا على هجر ديارهم بالقوة من جانب قوات الاحتلال الإسرائيلي، ومكتوب عليها نص آية قرانية من سورة الحج: «الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِم بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَن يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ».

وجاء في صحيفة «صوت الأزهر» أن التهجير القسري للفلسطينيين يعد جريمة حرب ضد الإنسانية: «لعن الله فاعلها وداعمها والساكت عنها»، مؤكدا أن القوانين الدولية سواء القانون الدولي لحقوق الإنسان أو ميثاق الأمم المتحدة أو اتفاقية جنيف الرابعة أو اتفاقية اللاجئين ما هي إلا «حبر على ورق».

وتابعت جريدة «صوت الأزهر»: الوثائق الأممية لم تردع الاحتلال الإسرائيلي ولم تُوفر الحماية للمدنيين الفلسطينيين من جرائم الإبادة والإخلاء القسري والفصل العنصري والاستهداف بالقوة المميتة.