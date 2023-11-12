متحدث الرئاسة: مصر وضعت خطا أحمر بشأن تهجير الفلسطينيين لسيناء

قال المستشار أحمد فهمي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرؤية المصرية بشأن الأوضاع في قطاع غزة ليست رؤية لتحقيق مصلحة مصرية فقط، ولكنها تراعي بالقدر نفسه تحقيق مصلحة عامة وقومية.

رفض تهجير الفلسطينيين إلى سيناء

وأضاف «فهمي»، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة «صدى البلد»، وتقدمه الإعلامية عزة مصطفى، أنه عندما تتحدث مصر عن رفض التهجير تقول إنه مرفوض داخليا أو خارجيا كمبدأ، وتضع مصر خطا أحمر تحت التهجير لسيناء.

وشدد أن المملكة العربية السعودية وولي العهد السعودي لديهما تطابق مطلق مع مصر في هذه النقطة وغيرها من النقاط لأن الموقف المصري ليس موقفا يعبر عن إرادة دولة منفردة لحماية مصلحة خاصة بها، لكن موقفا يقوم على العدل والمنطق وعلى المصلحة المشتركة للشعوب جميعها في المنطقة.

تحقيق الأمن يأتي من السلام والعدل

وأوضح أن تحقيق الأمن يأتي من خلال طريقين؛ أحدهما هو محاولة استخدام القوة، وقد يثمر أحيانا لفترة وجيزة، أو لا يثمر وهو الأغلب، ولكن الطريق المستدام والعميق والراسخ لتحقيق الأمن هو السلام والعدل.