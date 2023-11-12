«الأوقاف»: افتتاح وإحلال وتطوير 14 مسجدا الجمعة المقبلة

أعلنت وزارة الأوقاف المصرية، افتتاح 14 مسجدًا يوم الجمعة الموافق 17 نوفمبر 2023م، منها 12 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، ومسجدان صيانة وتطويرًا؛ ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 7 يناير 2023 م حتى تاريخه 325 مسجدًا منها 250 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و75 مسجدًا صيانة وتطويرًا، كما بلغ إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه خلال الفترة من 2014م حتى 17 نوفمبر 2023 م 11347 مسجدًا، بتكلفة تقدر بنحو 15 مليارًا و306 ملايين جنيه، وذلك في إطار خطة وزارة الأوقاف لإعمار بيوت الله.

وحول التفاصيل فقد جاءت كالتالي:

أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:

مديرية أوقاف كفر الشيخ

1. مسجد عمر بن الخطاب – قرية النهضة - بلطيم

2. مسجد السلام – عزبة ثروت – سيدي سالم

3. مسجد المرحوم هاشم - المجاز الشرقي - الحامول

4. مسجد الرحمن – قرية 76 المنصور - الحامول

5. مسجد عوض الدولتلي – العزبة السمراء - قرية السحايت – الحامول

مديرية أوقاف البحيرة

6. مسجد عزبة أسيا – مركز الرحمانية

7. مسجد أبو عريضة – الحاجر – سيدي غازي – كفر الدوار مديرية أوقاف بني سويف

8. مسجد عبد الفتاح يوسف الكبير – صفط راشين - ببا

9. مسجد الهدى – كفر بني علي - سمسطا مديرية أوقاف أسوان

10. مسجد الصالح - قرية الفقراء – إدفو قبلي

11. مسجد الرحمة – الشراونة الوسطى – مركز إدفو مديرية أوقاف مطروح

12. مسجد الشيخ عطيوة – منطقة الشيخ عطيوة – مطروح ك 2

ثانيًا: مساجد الصيانة:

مديرية أوقاف سوهاج

1. مسجد الأمير داوود – العلاونة - البلينا مديرية أوقاف المنيا

2. مسجد أحمد حسين عقل – السرارية - سمالوط