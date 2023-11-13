خبير تنمية: توفير بطاقات انتخاب بطريقة «برايل» لذوي الإعاقة البصرية

استعرض الدكتور صلاح هاشم، أستاذ التنمية بجامعة الفيوم، التسهيلات المقدمة لذوي الهمم لتمكينهم من التصويت في انتخابات الرئاسة، مشيرا إلى وجود اهتمام خاص بالفئات الأولى بالرعاية سواء كان كبار السن أو ذوي الاحتياجات الخاصة.

اهتمام خاص بذوي الهمم

وأضاف خلال حديثه في أحد البرامج التليفزيونية أن الدولة المصرية تولي اهتماما كبيرا بذوي الهمم في الانتخابات في مرحلة ما قبل التصويت وخلالها، موضحا أنه جرى تقديم تسهيلات كبيرة من ضمنها عقد بروتوكول تعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي والهيئة الوطنية للانتخابات والمجلس القومي لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة، بهدف تخصيص لجان خاصة للتصويت في الاستحقاق الرئاسي المقبل.

الاتفاق على 3 إجراءات أساسية

وأضاف أنه جرى الاتفاق على 3 إجراءات أساسية لذوي الإعاقة البصرية، من خلال توفير بطاقة انتخاب عن طريق «برايل» الخاصة بالكتابة للمكفوفين، وإعداد خدمة «فيديو كول» عبر لغة الإشارة لذوي الإعاقة السمعية، بهدف التيسير وتقديم الطريقة الصحيحة للإدلاء بالتصويت، ثم مساعدتهم أثناء الإدلاء بالتصويت، بينما الأشخاص ذوي الإعاقة الحركية فهناك لجان فرعية مخصصة، وهناك متطوعين لمساعدتهم على الإدلاء بأصواتهم.