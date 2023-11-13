خبير استراتيجي: الاحتلال عجز عن اجتياح غزة بريا.. والفصائل قدرها أكبر مما نتخيل

قال الخبير الاستراتيجي اللواء محمد الغباري، إنّ الاحتلال الإسرائيلي عجز عن تنفيذ اجتياح بري لقطاع غزة، موضحًا أن الاجتياح هو أن يكون الهجوم شاملا وتنفيذ المهمة البرية في يوم أو يومين ثم ينتهي الأمر.

العدو لم يستطع تنفيذ الاجتياح نتيجة أن المقاومة التي قدرها أكبر مما يتخيل

وأضاف الخبير الاستراتيجي، في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي ومنة الشرقاوي، «العدو لم يستطع تنفيذ الاجتياح نتيجة أن المقاومة التي قدرها أكبر مما نتخيل، لذلك، فقد هدم ودمر البيوت بزعم أن البنية التحتية لحماس أسفل مدينة غزة».

العدو هدم البيوت ولم يعد في إمكانه تنفيذ الاجتياح

وتابع «الغباري»: «العدو هدم البيوت ولم يعد في إمكانه تنفيذ الاجتياح ومن هنا جاءت فكرة التقطيع، أي دخول غزة من اتجاهات كثيرة حتى يكون هذا الدخول سهلا، إلى أن أحكم الحصار وبدأ يدخل الجرافات للتعامل مع مصادر النيران مع الدبابات، وكل ذلك يستغرق وقتا طويلا، لذلك فإن هذه الحرب ستكون طويلة ولن تنتهي سريعا، وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي أول من تنبأ بطول أمد الحرب».