انتهاكات المستوطنين.. الاعتداء على ممتلكات الفلسطينيين واقتحام باحات الأقصى

واصل المستوطنون، صباح اليوم الـ38 من عملية «السيوف الحديدية»، استفزازاتهم وانتهاكاتهم بحق الفلسطينيين بالضفة الغربية المحتلة من الاعتداء على ممتلكات الفلسطينيين، واقتحام باحات المسجد الأقصى المبارك.

وصباح اليوم، اعتدى مستوطنون من «أفيجال» و«متسائير»، للمرة الثالثة، على أحد المنازل في مسافر يطا جنوب الخليل، وحطموا أشجارا مثمرة، كما عمل مستوطنون من «سوسيا» على تكسير شبكة الإنترنت التي تخدم المنطقة في واد اجحيش، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا».

وفي قوت سابق من اليوم، اقتحم عشرات المستوطنين باحات المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

اعتقالات في صفوف أسرى محررون

وفي إطار سياسة الاعتقالات التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي، في محافظات ومدن الضفة الغربية المحتلة، اعتقل جنود الاحتلال، اليوم، 48 فلسطينيا بينهم أسرى محررون شادي ناصر، وباسل البرغوثي و يوسف أبو داهوك والأسير المحرر المصاب مهند خالد كميل ومن بين المعتقلين 9 من عمال من قطاع غزة بعد الاعتداء عليهم بالضرب.

وفي وقت سابق من اليوم، اقتحم جنود الاحتلال الإسرائيلي، بلدات وقرى: فقوعة، وجلبون، وبيت قاد، ودير أبو ضعيف، في محافظة جنين وسيّرت آلياتها في أحيائها، كما اقتحم جنود الاحتلال بلدة يعبد وداهمت عدة أحياء ونشرت فرقة مشاة بين كروم الزيتون، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا».

وفجر اليوم الاثنين، أصيب، شابان فلسطينيان بالرصاص الحي، خلال اقتحام جنود الاحتلال، مدينة أريحا ومخيم عقبة جبر، فيما منعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، أهالي «خربة جبعيت» شمال شرق رام الله، من العودة إليها.

وفي 8 أكتوبر الماضي، أجبر جنود الاحتلال، عائلات «خربة جبعيت» البالغ عدد أفرادها 30 فلسطينيا على مغادرة الخربة قسرا.

بدورها، حاصرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، بلدة تقوع جنوب شرق مدينة بيت لحم بالضة الغربية المحتلة، بعد اغلاق المدخل المتبقي، بالسواتر الترابية والمكعبات الإسمنتية.

الخارجية الفلسطينية: إعدام التميمي جريمة حرب

وعلى خلفية إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي، الرصاص الحي على مسن فلسطيني يدعى عيسى علي عبدالمنعم القاضي التميمي «65 عاما»، في مدينة الخليل، جنوب الضفة الغربية المحتلة، أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية جريمة الإعدام الميداني البشعة التي ارتكبها جنود الاحتلال، بحق التميمي، أثناء قيادته مركبته في الخليل.

وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية، في بيان، إن إعدام التميمي جريمة حرب وضد الإنسانية تضاف إلى جرائم القتل خارج القانون التي ترتكبها قوات الاحتلال والمستوطنون وعناصرهم الإرهابية المسلحة ضد الشعب الفلسطيني، مضيفة في بيان، إنها ستتابع الجريمة أسوة بالجرائم السابقة مع المحكمة الجنائية الدولية بلاهاي.