خريطة سقوط الأمطار غدا على المحافظات.. طقس غائم ونشاط للرياح

كشف تقرير صادر عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية، خريطة سقوط الأمطار غدًا الثلاثاء، مؤكّدة استمرار فرص سقوط الأمطار الخفيفة والمتوسطة والرعدية أحيانًا على مناطق مختلفة من المحافظات.

خريطة سقوط الأمطار غدًا

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية، أنّ خريطة سقوط الأمطارغدًا الثلاثاء، تشمل كلًا من المحافظات المطلة على البحر المتوسط، والشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، وجنوب سيناء وجبال البحر الأحمر، وتمتد مع تقدم ساعات النهار إلى شمال الدلتا وجنوب الوجه البحري، ومدن القناة وخليج السويس، ومناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة، بنسب تصل لـ40%.

طقس غائم ونشاط للرياح

وأكدت الأرصاد الجوية، وجود نشاط للرياح الشمالية الغربية والشرقية أحيانًا، مع استمرار الطقس الغائم جزئيًا على جميع أنحاء الجمهورية، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة أحيانًا، خاصة على الطرق الصحراوية والمفتوحة، والطرق السريعة، إذ يسود طقس خريفي معتدل على الأنحاء كافة.

درجات الحرارة العظمى المتوقعة غدًا

- القاهرة الكبرى والوجه البحري 27 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية 26 درجة مئوية.

- جنوب سيناء 31 درجة مئوية.

- شمال الصعيد 27 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد 32 درجة مئوية