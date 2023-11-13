وزارة الاقتصاد الفلسطيني: منشآت الضفة وغزة تعاني صعوبة في توزيع البضائع

أعلنت وزارة الاقتصاد الوطني الفلسطينية، أنّ 94.8% من المنشآت الاقتصادية، تعاني من صعوبات في التنقل والتوزيع بين المحافظات، نتيجة إجراءات دولة الاحتلال الإسرائيلي، منذ 7 أكتوبر الماضي، ما انعكس بالسلب على كل الأنشطة الاقتصادية في فلسطين.

تراجع الطاقة الإنتاجية للمنشآت الصناعية بفسلطين

وأشارت الوزراة وفقًا لمرصد وزارة الاقتصاد الوطني الأسبوعي، إلى أنّ 79.6% من المنشآت الاقتصادية تواجه معوقات رئيسية بسبب اقتحامات قوات الاحتلال الإسرائيلي، للمدن والبلدات والقرى والمخيمات الفلسطينية، فيما تراجعت الطاقة الإنتاجية للمنشآت الصناعية خلال الأسبوع الأول من نوفمبر الجاري، بمتوسط 49%، وتراجع حجم العمالة في هذه المنشآت بنسبة 27.6% في الضفة.

انخفضت مبيعات المحلات التجارية

وانخفضت مبيعات المحلات التجارية، بنسبة تزيد عن 50%، تحديدًا في مبيعات الملابس، الأحذية، ألعاب الأطفال، الأدوات المنزلية، والأثاث، ومنتجات التنظيف، وبعض السلع الغذائية.

وحققت 8.6% من المنشآت خسائر اقتصادية مباشرة، جراء الاعتداءات وهجمات المستوطنين، وقُدرت قيمة هذه الأضرار بنحو 172 ألف شيكل في المركبات، و58 ألف شيكل في المباني، وحوالي 4 ملايين شيكل في السلع والبضائع.